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Политика

«У сердца»: Лавров сделал признание о цитатах Путина и Трампа на Аляске

Лавров рассказал, что носит у сердца цитаты Путина и Трампа с саммита на Аляске
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров признался, что носит у сердца цитаты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с саммита на Аляске. Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, я даже ношу с собой, у сердца, цитаты из тех заявлений, которые прозвучали в Анкоридже», — признался министр.

По словам Лаврова, Путин тогда заявил, что РФ попросили пойти на компромиссы американской стороны, и она согласилась. Российский лидер выразил надежду, что эти договоренности станут опорной точкой для урегулирования на Украине и развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

В свою очередь Трамп, как напомнил Лавров, назвал встречу с Путиным чрезвычайно продуктивной. Американский президент отметил, что по итогам саммита в Анкоридже оставалось совсем немного вопросов, требующих дополнительного обсуждения. Министр также привел цитату главы Белого дома, в которой он подчеркивал важность долгосрочного мира.

В начале марта первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «дух Анкориджа» постепенно испаряется ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Депутат отметил, что рассуждать о «духе Анкориджа» всерьез и по-крупному можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров России и США. Однако сейчас «появляется подозрение», что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у американского лидера, считает депутат.

Ранее Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа».

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