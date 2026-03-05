В Госдуме объяснили исчезновение духа Анкориджа

Дух Анкориджа постепенно испаряет ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, рассуждать о духе Анкориджа «всерьез и по-крупному» можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров. Сейчас «появляется подозрение», что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у президента США Дональда Трампа, отметил депутат.

При этом Новиков не исключил, что продолжение переговоров с учетом достигнутых на Аляске договоренностей все еще возможно, но нужны реальные шаги.

«После Анкориджа не было конкретных действий, так что ситуация немного зависла в воздухе. И, чем дольше длится эта пауза, чем меньше попыток закрепить достигнутое, тем больше будет возникать совершенно правомерное ощущение, что дух Анкориджа испаряется», — сказал он.

В августе прошлого года президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров назвал неприемлемым сохранение «нацифицированной» и «милитаризованной» Украины.