Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Политика

В Госдуме объяснили исчезновение духа Анкориджа

Депутат Новиков: дух Анкориджа испаряется, так как не подкреплен действиями
Kevin Lamarque/Reuters

Дух Анкориджа постепенно испаряет ввиду того, что достигнутые в рамках переговоров договоренности не были подкреплены действиями. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, рассуждать о духе Анкориджа «всерьез и по-крупному» можно было бы в случае, если бы он получил подкрепление второй серией переговоров. Сейчас «появляется подозрение», что Анкоридж был разовой акцией, как и многое у президента США Дональда Трампа, отметил депутат.

При этом Новиков не исключил, что продолжение переговоров с учетом достигнутых на Аляске договоренностей все еще возможно, но нужны реальные шаги.

«После Анкориджа не было конкретных действий, так что ситуация немного зависла в воздухе. И, чем дольше длится эта пауза, чем меньше попыток закрепить достигнутое, тем больше будет возникать совершенно правомерное ощущение, что дух Анкориджа испаряется», — сказал он.

В августе прошлого года президенты Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Лавров назвал неприемлемым сохранение «нацифицированной» и «милитаризованной» Украины.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!