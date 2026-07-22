В МИД Украины прокомментировали встречу представителей России и ФРГ

Спикер МИД Украины Тихий: встреча представителей России и ФРГ в Баку неважна

Встреча представителей России и Германии в Баку практически не имеет значения для «реального мирного процесса». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет «Европейская правда».

Он отметил, что эта встреча «столь же секретна, сколь и неважна».

«Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала. Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю», — подчеркнул Тихий.

Недавно издание Times написало, что в июле небольшая немецкая делегация провела закрытые переговоры с представителями России. Германию представляли бывший руководитель ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель Рональд Пофалла и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек. Из России на встречу приезжали бывший премьер-министр и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, а также глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил проведение встречи между представителями России и Германии в Баку.

Затем канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что не располагает информацией о проведении встречи представителей России и ФРГ в Азербайджане.

Ранее Германия назначила нового посла в России.