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Политика

Германия назначила нового посла в России

Посольство ФРГ: новым послом Германии в России стал Клеменс фон Гетце
Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Германия назначила новым послом в России бывшего посла страны в Китае и Японии Клеменса фон Гетце, он вступил в должность 20 июля. Об этом сообщили в посольстве ФРГ в Москве.

Новый посол в 2014 году возглавил политический отдел №3 (Politische Abteilung 3) в МИД Германии, а затем был послом ФРГ в Израиле, Китае, Японии и Мексики.

До Клеменса фон Гётце послом Германии в Москве на протяжении трех лет был Александр Граф Ламбсдорф.

13 июля в МИД России был вызван Александр Граф Ламбсдорф. Это произошло после того, как МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. Сообщалось, что МИД России заявило послу Германии об участии Берлина в террористических ударах Украины по российской гражданской инфраструктуре.

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказалась пожать руку Ламбсдорфу во время встречи в российском внешнеполитическом ведомстве, чтобы продемонстрировать позицию в отношении «открытой русофобии» немецкого посла.

Еще в феврале журнал Der Spiegel сообщал, что Клеменс фон Гётце сменит Александра Ламбсдорфа на посту главы дипломатического представительства ФРГ в России из-за плановой ротации ряда послов. Издание отметило, что Ламбсдорф должен стать послом в Израиле.

Ранее Путин сменил посла в Бенине

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