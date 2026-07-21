Алиев подтвердил, что в Баку встретились представители России и ФРГ

Алиев заявил, что представители РФ и ФРГ провели встречу в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил проведение встречи представителей России и Германии в Баку. Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет ТАСС.

Азербайджанский лидер добавил, что не был в курсе и узнал об этом из газеты The Times, после чего запросил информацию у Госпогранслужбы.

«Могу сказать, что эта информация подтвердилась», — сказал Алиев.

До этого британская газета The Times писала, что в Германии изменилось отношение к возможным переговорам с Россией. Бывшие немецкие политики провели закрытые встречи с представителями Москвы, а власти начали обсуждать формат будущего диалога. Однако первые контакты не принесли заметных результатов и вызвали разногласия внутри ЕС.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов высказался о дальнейшем развитии отношений Баку и Москвы. Он сообщил, что Азербайджан в ближайшее время планирует восстановить прямые авиарейсы в ряд российских городов, прекратившихся после авиакатастрофы пассажирского самолета авиакомпании AZAL в декабре 2024 года.

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года.

Ранее Россия и Азербайджан согласовали план консультаций.