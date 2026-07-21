Путин сменил посла в Бенине

Михаил Голованов, занимавший должность посла России в Джибути и по совместительству в Сомали, назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Бенин. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.

Занимавший эту должность Игорь Евдокимов освобожден от нее другим указом.

Послом в Джибути назначен Василий Ливичук.

В феврале российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности. Это связано с попыткой госпереворота и терактами экстремистов в северных районах страны.

Ранее Путин назначил Гладкова послом в Абхазии.