Путин сменил посла в Бенине

Михаил Голованов, занимавший должность посла России в Джибути и по совместительству в Сомали, назначен чрезвычайным и полномочным послом в Республике Бенин. Это следует из указа президента России Владимира Путина, который опубликован на портале правовой информации.
Занимавший эту должность Игорь Евдокимов освобожден от нее другим указом.
Послом в Джибути назначен Василий Ливичук.
В феврале российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин на фоне обострившейся ситуации в сфере безопасности. Это связано с попыткой госпереворота и терактами экстремистов в северных районах страны.
Ранее Путин назначил Гладкова послом в Абхазии.