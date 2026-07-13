МИД России «зеркально» вызвал посла Германии

В российское дипломатическое ведомство вызвали посла Германии в РФ Александра Графа Ламбсдорффа. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД.

«13 июля в МИД России вызван Посол ФРГ в России А.Г. Ламбсдорфф», — говорится в сообщении, к которому прикреплено видео с прибытием служебной машины диппредставителя Германии к зданию российского ведомства.

С чем конкретно связан вызов, в министерстве не уточнили, однако ранее сегодня МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ пояснили, что «еще раз четко заявили» о своей позиции по поводу кибератак, якобы совершаемых пророссийскими хакерами. При этом никаких доказательств в связи с этими взломами министерство не привело.

По той же причине сегодня МИД Франции вызывал посла РФ в Париже Алексея Мешкова. Глава французской дипломатии Жан-Ноэль Барро сообщил ему, что кибератаке подверглись государственные ведомства и компании в десяти европейских странах. По его словам, хакеры совершили акт «саботажа и шпионажа».

В июне французские СМИ писали о хакерской атаке, в ходе которой предположительно были похищены сведения о десятках тысяч госслужащих. Россия последовательно отвергает обвинения в причастности к подобным кибервзломам.

Ранее нацеленные только на РФ хакеры стали атаковать и другие страны ради заработка.