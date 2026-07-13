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Политика

В МИД России рассказали, зачем вызвали посла Германии

МИД России заявил послу ФРГ об участии Берлина в террористических ударах Киева
Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Министерство иностранных дел России заявило послу Германии Александру Графу Ламбсдорффу об участии Берлина в террористических ударах Украины по гражданской инфраструктуре в РФ. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что германскому послу было указано на недопустимость поддержки Киева со стороны Германии, включая соглашения военного и военно-технического характера, прямые поставки вооружений и организацию работы совместных предприятий по созданию сил и средств нападения на мирные объекты в России.

13 июля сообщалось, что в российское дипломатическое ведомство вызвали посла Германии в РФ Александра Графа Ламбсдорффа.

Незадолго до этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ пояснили, что «еще раз четко заявили» о своей позиции по поводу кибератак, якобы совершаемых пророссийскими хакерами. При этом никаких доказательств в связи с этими взломами министерство не привело.

Ранее сообщалось, что МИД Франции вызовет посла России.

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