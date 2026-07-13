МИД Германии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Российской Федерации в Берлине Сергея Нечаева. Об этом сообщило немецкое внешнеполитическое ведомство в социальной сети X.

«Сегодня мы вызвали посла России и еще раз четко заявили о нашей позиции», — говорится в сообщении.

В немецком ведомстве заявили, что Германия подверглась кибератакам со стороны якобы пророссийских хакеров. Доказательств этому не приводится.

Ранее 13 июля по этой же причине посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали во французский МИД. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что республика стала одной из 10 стран Европы, в отношении которых были осуществлены кибератаки. Атакам, по его словам, подверглись, в том числе министерства и компании. Глава МИД указал, что целью хакеров был «саботаж и шпионаж».

Россия подобные обвинения неоднократно опровергала.

В июне французские СМИ сообщали, что в результате хакерской атаки во Франции могли быть похищены данные свыше 70 тысяч государственных служащих.

Ранее в Европе сотрудники ФБР задержали иранца за совершение кибератак.