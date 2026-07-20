В ЕС зашло в тупик согласование нового пакета санкций против России

В Европейском союзе (ЕС) зашло в тупик согласование очередного пакета антироссийских санкций. Об этом сообщила газета The Financial Times.

По данным издания, два государства — Австрия и Греция — наложили вето на принятие документа. Еще четыре страны — Германия, Франция, Италия и Португалия — выступили за смягчение отдельных положений или введение исключений для своих экономик.

Из публикации следует, что наиболее остро члены ЕС отреагировали на предложение ввести запрет на транспортировку сжиженного природного газа (СПГ) из России в третьи государства. Греция выступила категорически против этой инициативы, поскольку ее реализация представляет прямую угрозу для национального судоходства. В Афинах опасаются, что из-за ограничений греческие суда будут вытеснены с рынка конкурентами из КНР, Японии и США.

Берлину и Лиссабону, в свою очередь, не понравился пункт об ограничениях на импорт российской рыбы. Германия и Португалия считают, что подобные рестрикции будут иметь негативные последствия как для потребителей, так и для перерабатывающей промышленности.

Сразу три страны — Италия, Франция и Греция — не захотели полностью запрещать въезд для российских военнослужащих. Как выяснили журналисты, им удалось добиться смягчения данного положения.

Тем временем Европейская комиссия продолжает настаивать на усилении санкционного давления на Россию. Для принятия нового пакета рестрикций надо, чтобы все государства — члены ЕС проголосовали «за». Из-за возникших в региональном содружестве разногласий голосование отложили до 23 июля.

Ранее спецпредставитель Путина высказался о снижении уровня поддержки антироссийских санкций в ЕС.