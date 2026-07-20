Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

СМИ узнали о готовности ЕК изменить пакет антироссийских санкций

Politico: Еврокомиссия может изменить 21-й пакет санкций против РФ из-за Греции
Владимир Астапкович/РИА Новости

Еврокомиссия (ЕК) из-за Греции может изменить некоторые пункты 21-го пакета санкций против России, поскольку они противоречат экономическим интересам самого сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Неназванный дипломат заявил изданию, что в ЕК пытаются найти выход из ситуации с согласованием ограничений, но ситуация с Грецией демонстрирует, что комиссия начинает сталкиваться с некоторыми ключевым европейскими интересами.

Газета отметила, что исполнительная власть Евросоюза прорабатывает экономические последствия 21-го пакета санкций против России. По предварительным данным, экономический анализ может быть обнародован 22 июля на встрече послов стран — членов ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия может убрать из пакета положения, которые касаются австрийского банка Raiffeisen, а также добавить пункт о заморозке верхнего потолка цен на нефть из России.

Накануне газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе случился «коллапс» поддержки антироссийских санкций. Все больше стран отказываются принимать меры, которые вредят их крупным компаниям. 21-й пакет столкнулся с возражениями от многих европейских столиц, в том числе Афин, которые и помешали его принятию. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неудивительным то, что рестрикции теряют популярность в Европе, ведь они обходятся странам ЕС в €3 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали включить Иран в проект новых санкций против России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 20 июля. Итоги ЧМ-2026 по футболу, отмена утильсбора и самый древний дуб России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!