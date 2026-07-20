СМИ узнали о готовности ЕК изменить пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия (ЕК) из-за Греции может изменить некоторые пункты 21-го пакета санкций против России, поскольку они противоречат экономическим интересам самого сообщества. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Неназванный дипломат заявил изданию, что в ЕК пытаются найти выход из ситуации с согласованием ограничений, но ситуация с Грецией демонстрирует, что комиссия начинает сталкиваться с некоторыми ключевым европейскими интересами.

Газета отметила, что исполнительная власть Евросоюза прорабатывает экономические последствия 21-го пакета санкций против России. По предварительным данным, экономический анализ может быть обнародован 22 июля на встрече послов стран — членов ЕС. Помимо этого, Еврокомиссия может убрать из пакета положения, которые касаются австрийского банка Raiffeisen, а также добавить пункт о заморозке верхнего потолка цен на нефть из России.

Накануне газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе случился «коллапс» поддержки антироссийских санкций. Все больше стран отказываются принимать меры, которые вредят их крупным компаниям. 21-й пакет столкнулся с возражениями от многих европейских столиц, в том числе Афин, которые и помешали его принятию. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал неудивительным то, что рестрикции теряют популярность в Европе, ведь они обходятся странам ЕС в €3 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США призвали включить Иран в проект новых санкций против России.