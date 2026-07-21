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Политика

Ряд стран поддержит заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году

МИД РФ: Китай поддержал заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году
Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP

Китай и другие государства поддержали заявку России на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Китай официально выразил нам поддержку в майском заявлении лидеров России и КНР по итогам визита президента России Владимира Путина в эту страну, — сказал Бердыев.

На встрече старших должностных лиц АТЭС в мае в Шанхае такую же позицию мне изложило большинство членов форума, отметил дипломат.

Бердыев сообщал, что президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Дипломат уверен, что текущий год для АТЭС окажется крайне продуктивным и насыщенным.

Кроме того, посол отмечал, что оценивать вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока преждевременно.

Ранее сообщалось, что США направят своих представтелей в Китай для участия в совещании АТЭС.

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