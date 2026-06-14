В Москве оценили шансы на переговоры Путина и Трампа в Китае

Бердышев: встреча Путина и Трампа на АТЭС в Китае пока остается под вопросом

Оценивать вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае пока преждевременно. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

По его словам, пока прогнозировать возможность проведения такого контакта из-за нестабильной международной обстановки.

Бердыев напомнил, как Путин и Трамп уже встречались на международных площадках. В частности, переговоры лидеров проходили на саммитах G20 и АТЭС в 2017 году, а затем вновь состоялись в 2019 году. Дипломат отметил, что для организации подобных встреч важно наличие готовности сторон к диалогу и поиску компромиссов. Однако на данном этапе, по его словам, сложно говорить о возможности повторения такого сценария.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что потенциальная встреча Путина и Трампа на полях саммита АТЭС пока не согласована, хотя такая возможность не исключается.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Владимир Путин ранее подтвердил свое участие в мероприятии.

Ранее Зеленский рассказал о результатах писем Трампу и Путину.