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Политика

В МИД РФ рассказали, кто возглавит делегацию на осеннем саммите АТЭС

Посол Бердыев: Путин возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в Шэньчжэне
Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP

Президент РФ Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Об этом в ходе интервью для ТАСС рассказал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Марат Бердыев.

Он выразил уверенность, что текущий год для АТЭС окажется крайне продуктивным и насыщенным. Китай, который будет председательствовать в организации, уже объявил лозунг о создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) процветающего сообщества. Кроме того, в Пекине выделили три магистральных вектора работы — сотрудничество, открытость и инновации.

«Саммит запланирован на 18–19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит президент Владимир Путин. Это свидетельствует о том, какое значение мы придаем экономическим отношениям с партнерами в АТР, в частности с КНР», — отметил дипломат.

По его словам, всего под председательством Китая пройдут 11 министерских конференций. Бердыев обратил внимание, что АТЭС помимо прочего является «фабрикой мысли». Сейчас различные прикладные идеи востребованы как никогда, так как ведется работа по выводу региональной экономики на траекторию интеграции, пояснил посол.

Ранее Путин утвердил заявку РФ на председательство в АТЭС в 2035 году.

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