Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

Зеленский сообщил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» на одном участке фронта

Зеленский: ВСУ готовятся к разным сценариям на Черниговско-Киевском направлении
Yves Herman/Reuters

ВСУ готовятся к «разным» вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер в посте рассказал о встрече с командованием ВСУ, на которой обсуждались «первоочередные потребности фронта», оборона пограничных направлений и видение командирами деталей «стратегии обороны Украины».

«Был доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны», — заявил он.

Зеленский также отметил, что на встрече были проанализированы «детали защиты Херсона» и городов Днепропетровской области, в том числе Никополя.

В мае Зеленский говорил о том, что у России якобы есть пять сценариев нападения на Украину со стороны Белоруссии. Также украинский президент отмечал, что Киев готовит ответ на возможное наступление со стороны Белоруссии. В апреле он заявил, что Москва якобы «еще раз будет пытаться» вовлечь Белоруссию боевые действия.

27 июня замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) Константин Немичев сказал, что украинская «оборонная линия» на границе с Белоруссией готова, и в случае атаки Киев нанесут удар по «центрам принятия решений» в этой стране.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали самые сложные участки фронта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!