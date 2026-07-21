Зеленский сообщил о подготовке ВСУ к «разным сценариям» на одном участке фронта

ВСУ готовятся к «разным» вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер в посте рассказал о встрече с командованием ВСУ, на которой обсуждались «первоочередные потребности фронта», оборона пограничных направлений и видение командирами деталей «стратегии обороны Украины».

«Был доклад о нашей подготовке к разным вариантам развития событий на Черниговско-Киевском направлении, учитывая информацию от разведки и постоянный поиск россиянами дополнительных путей затягивания и расширения войны», — заявил он.

Зеленский также отметил, что на встрече были проанализированы «детали защиты Херсона» и городов Днепропетровской области, в том числе Никополя.

В мае Зеленский говорил о том, что у России якобы есть пять сценариев нападения на Украину со стороны Белоруссии. Также украинский президент отмечал, что Киев готовит ответ на возможное наступление со стороны Белоруссии. В апреле он заявил, что Москва якобы «еще раз будет пытаться» вовлечь Белоруссию боевые действия.

27 июня замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» (организация признана террористической и запрещена в России) Константин Немичев сказал, что украинская «оборонная линия» на границе с Белоруссией готова, и в случае атаки Киев нанесут удар по «центрам принятия решений» в этой стране.

Ранее в Генштабе ВСУ назвали самые сложные участки фронта.