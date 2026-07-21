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Политика

Стало известно о тысячах прошений о помиловании, которые отклонил Трамп

NYT: Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании
Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп отклонил около шести тысяч прошений о помиловании или смягчении наказания в июле. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо прокурора по помилованиям министерства юстиции Эда Мартина в адрес прокуроров по всей стране.

«В этом месяце президент Трамп незаметно отклонил почти 6000 прошений о помиловании от людей, в основном не имевших политических связей и терпеливо ожидавших в очереди, пока он даровал помилование и смягчение наказания своим союзникам, которые пролезли без очереди», — пишет издание.

В статье отмечается, что это произошло после того, как администрация президента дала понять, что в честь 250-летия независимости США Трамп может помиловать до 250 человек.

Вместо этого 3 июля он подписал указ о помиловании 11 человек, 9 из которых были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе.

В марте президент России Владимир Путин закрытым указом помиловал 23 женщин.

Ранее в США оценили вероятность помилования Мадуро.

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