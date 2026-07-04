Трамп помиловал 11 человек

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 11 человек, 9 из которых были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на представителя Белого дома.

Девяти осужденным вменялось изменение или отключение систем контроля выбросов на грузовых автомобилях.

До этого сообщалось, что Трамп планировал помиловать 250 человек к 250-летию США. Объявление о помиловании может быть объявлено главой Белого дома в День независимости или День флага. В то же время отмечается, что обсуждение инициативы пока находится на ранних этапах.

В марте президент России Владимир Путин закрытым указом помиловал 23 женщин. Речь идет о женщинах с детьми и родственницах участников специальной военной операции. Кого конкретно освободили от наказания — неизвестно.

Ранее Трамп пообещал помиловать всех высших чиновников своей администрации.