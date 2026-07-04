Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Трамп помиловал 11 человек

Reuters: Трамп подписал указ о помиловании 11 человек
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 11 человек, 9 из которых были осуждены за нарушение закона о чистом воздухе. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на представителя Белого дома.

Девяти осужденным вменялось изменение или отключение систем контроля выбросов на грузовых автомобилях.

До этого сообщалось, что Трамп планировал помиловать 250 человек к 250-летию США. Объявление о помиловании может быть объявлено главой Белого дома в День независимости или День флага. В то же время отмечается, что обсуждение инициативы пока находится на ранних этапах.

В марте президент России Владимир Путин закрытым указом помиловал 23 женщин. Речь идет о женщинах с детьми и родственницах участников специальной военной операции. Кого конкретно освободили от наказания — неизвестно.

Ранее Трамп пообещал помиловать всех высших чиновников своей администрации.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!