Стало известно, сколько человек Трамп может помиловать к юбилею США

Президент США Дональд Трамп может помиловать 250 человек к 250-летию Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета The Wall Strett Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, о помилованиях может быть объявлено в День независимости, который отмечается в США 4 июля, или 14 июня — в День флага, эта дата совпадает с днем рождения Трампа. В то же время отмечается, что обсуждение инициативы пока находится на ранних этапах.

После вступления в должность в январе прошлого года года Дональд Трамп помиловал участников штурма Капитолия 2021 года. В октябре глава Белого дома помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжа. За прошлый год в США было подано рекордное количество прошений о помиловании — более 16 тысяч.

Ранее Трамп пообещал помиловать всех высших чиновников своей администрации.