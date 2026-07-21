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Политика

В ВСУ назвали сложнейшие участки фронта

Спикер ГОС ВСУ Трегубов: Россия прощупывает оборону ВСУ по всему фронту
Andrii Marienko/AP

Российские войска пытаются «прощупать» украинскую оборону по всей линии фронта, а наиболее сложной остается ситуация на пяти участках. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил (ГОС) ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, ВС РФ пытаются выявить слабые места Украины по всей линии фронта, а самую сложную ситуацию украинцы наблюдают на Великобурлукском направлении, вблизи Казачья Лопани, Липцов и на Волчанском направление в Харьковской области, а также в восточной части Сумской области (в том числе в районе населённого пункта Грабовское).

В конце июня пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщила, что для Украины остается сложной ситуация на южном направлении.

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям. 26 июня французское издание Le Monde писало, что положение украинских войск в ДНР продолжает ухудшаться.

18 июля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что передовые отряды российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее бывший нардеп предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу России.

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