Герасимов: ВС РФ находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска

Передовые отряды российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Наносится огневое поражение формированиям ВСУ, удерживающим позиции в городской черте», — сказал он.

До этого штурмовые группы подразделений и частей ВС РФ завязали бои на окраинах Славянска и начали просачиваться в город. Однако противник за 12 лет превратил Славянско-Краматорскую агломерацию в мощный укрепленный район, и штурм этих городов потребует от российской армии значительных усилий и времени. Как лучше действовать армии России — рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке.