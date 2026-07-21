Бывший нардеп предрек «серьезный перелом» на фронте в пользу России

В рамках СВО в 2026 году может наступить «серьезный перелом» в пользу России на фоне протестов в разных городах Украины после отставки экс-главы МО Михаила Федорова и разговоров об отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Владимир Олейник.

«В этом году может наступить серьезный перелом [на фронте]. В тылу продолжается полемика, связанная с Федоровым. Будем снимать Сырского или не будем снимать Сырского. Консультации с военными [украинского лидера Владимира Зеленского] закончились тем, что мнения разделились. Это недопустимо в армии», — отметил бывший украинский парламентарий.

На фоне кризиса военного управления на Украине, добавил Олейник, украинское общество становится все более нестабильным из-за продолжающейся насильственной мобилизации. Это также не идет в пользу нынешних властей страны, отметил он.

В начале июля главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия в конфликте на Украине сохраняет «значительный наступательный потенциал».

21 июля британская газета The Guardian сообщила, что украинские власти уже приняли решение об отставке Сырского, но пока неизвестно, кем его заменят.

Ранее экс-министр обороны Украины раскрыл проблемы ВСУ.