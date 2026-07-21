В США заявили о невозможности военной победы над Ираном

США не смогут военным путем победить Иран, поэтому американцы должны «уйти» из Исламской республики. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

«Следует помнить, что мы не смогли бы победить хуситов в военном плане в 2025 году. Мы знаем, что и сейчас мы не можем победить Иран военным путем. Мы, безусловно, не сможем победить их обоих одновременно. Реальность такова, что рано или поздно нам придется заключать сделки. Мы всегда это делаем — вспомните, как мы ушли из Ирака, Афганистана и Сирии. <…> На данном этапе мы знаем, чем всё закончится», — написал Кент.

Он также призвал пропустить десятилетия боев, возобновить переговоры и заключить сделку «прямо сейчас» для восстановления поставок нефти.

Кент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп все еще может

«объявить о победе» и восстановить доверие американского народа, до того, как «произойдет массовое бедствие или разразится экономический кризис».

21 июля издание Axios написало, что Катар, Египет, Пакистан и другие посредники в регионе предлагают Трампу заключить 10-дневное перемирие с Ираном, и глава Белого дома выбирает между прекращением огня и дальнейшей эскалацией конфликта.

17 июля Тегеран пригрозил перейти к «фазе полного уничтожения», если США будут продолжать бить по Ирану.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что Тегеран через посредников получил предложение американцев, касающееся прекращения огня. А газета Washington Post (WP) писала, что Штаты находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее в США не увидели пользы от усиления ударов по Ирану.