Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

В США заявили о невозможности военной победы над Ираном

Экс-соратник Трампа Кент: США не победят Иран военным путем
Elizabeth Frantz/Reuters

США не смогут военным путем победить Иран, поэтому американцы должны «уйти» из Исламской республики. Об этом на своей странице в соцсети X написал бывший глава американского Национального центра по борьбе с терроризмом, член Республиканской партии Джо Кент.

«Следует помнить, что мы не смогли бы победить хуситов в военном плане в 2025 году. Мы знаем, что и сейчас мы не можем победить Иран военным путем. Мы, безусловно, не сможем победить их обоих одновременно. Реальность такова, что рано или поздно нам придется заключать сделки. Мы всегда это делаем — вспомните, как мы ушли из Ирака, Афганистана и Сирии. <…> На данном этапе мы знаем, чем всё закончится», — написал Кент.

Он также призвал пропустить десятилетия боев, возобновить переговоры и заключить сделку «прямо сейчас» для восстановления поставок нефти.

Кент подчеркнул, что президент США Дональд Трамп все еще может
«объявить о победе» и восстановить доверие американского народа, до того, как «произойдет массовое бедствие или разразится экономический кризис».

21 июля издание Axios написало, что Катар, Египет, Пакистан и другие посредники в регионе предлагают Трампу заключить 10-дневное перемирие с Ираном, и глава Белого дома выбирает между прекращением огня и дальнейшей эскалацией конфликта.

17 июля Тегеран пригрозил перейти к «фазе полного уничтожения», если США будут продолжать бить по Ирану.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что Тегеран через посредников получил предложение американцев, касающееся прекращения огня. А газета Washington Post (WP) писала, что Штаты находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном.

Ранее в США не увидели пользы от усиления ударов по Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!