Причиной экономического кризиса Евросоюза стали санкции против России и неконтролируемая миграция. Об этом в X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, неудивительно, что в Евросоюзе популярны санкции против России, ведь они не работают и обходятся странам ЕС более чем в €3 триллиона.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию Financial Times о том, что поддержка новых санкций против России внутри Евросоюза заметно снижается.

По словам источников издания, при обсуждении последнего пакета санкций исключений добивались Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия.

Источники FT также утверждают, что на настроения в Евросоюзе влияют рост экономических издержек, ослабление решимости поддерживать Украину, а также ожидания возможного мирного соглашения.

Ранее президент Сербии сделал заявление о санкциях против России.