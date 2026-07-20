Россия высылает итальянского военного атташе и его помощника

Москва высылает из России итальянского военного атташе и его помощника. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это ответная мера», — сказала она.

9 июля глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим высылает двух военных атташе посольства РФ. По его словам, причиной стал арест подозреваемых в шпионаже. Военным атташе было предписано покинуть Италию в течение трех дней.

В тот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя заявил, что Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране.

МИД России тогда анонсировал ответные шаги на высылку российских дипломатов.

7 июля стало известно, что двух экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

Ранее во Франции задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу РФ.