В МИД РФ анонсировали ответ на высылку военных атташе посольства в Италии

МИД: Россия ответит на высылку двух военных атташе посольства в Риме

Россия ответит на высылку двух военных атташе посольства в Риме. Об этом ТАСС заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в российском дипведомстве.

9 июля стало известно, что Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме из-за ареста подозреваемых в шпионаже.

Накануне двух экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

В июне во Франции задержали 48-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина, проживающий в Испании, был задержан 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы на юге Франции.

Ранее в Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже.