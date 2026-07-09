Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме из-за ареста подозреваемых в шпионаже. Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Правительство Италии приняло решение о высылке двух военных атташе посольства РФ в Италии», — написал он.

Военным атташе предписано покинуть Италию в течение трех дней.

Накануне стало известно, что двух экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

В июне во Франции задержали 48-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Мужчина, проживающий в Испании, был задержан 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы на юге Франции.

Ранее в Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже.