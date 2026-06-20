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Общество

Во Франции заявили о задержании «шпиона» России

Во Франции задержали гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Sarah Meyssonnier/Reuters

Во Франции задержали 48-летнего гражданина Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на заявление парижской прокуратуры.

Мужчина, проживающий в Испании, был задержан 3 июня на предприятии Delair в районе Тулузы на юге Франции. Представители правоохранительных органов взяли его под стражу в момент, когда он снимал на камеру прототип нового беспилотного летательного аппарат. При этом подозреваемый успел переслать полученные файлы российскому контакту, говорится в публикации.

Белоруса обвинили в преступном сговоре, а также в передаче секретных данных иностранному государству.

Завод Delair выпускает беспилотники гражданского и военного назначения. После 2022 года объемы заказов компании выросли, так как она начала обеспечивать БПЛА французскую и украинскую армии.

Ранее россиянке дали более года тюрьмы в США по делу о «связях с ФСБ».

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