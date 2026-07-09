В посольстве РФ в Италии назвали причину высылки дипломатов из страны

Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя высылку российских дипломатов из Италии, передает РИА Новости.

«Итальянские дипломатические структуры, высылая из страны как можно больше российских сотрудников, очень хотели бы радикально ограничить общее влияние России, но сделать это фактически невозможно», — сказал он.

9 июля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме из-за ареста подозреваемых в шпионаже. Военным атташе предписано покинуть Италию в течение трех дней.

Накануне стало известно, что двух экс-сотрудников спецслужб, более десяти лет работавших в министерстве обороны Италии, задержали в Риме по обвинению в якобы шпионаже в пользу РФ. Следователи провели обыски и изъяли у подозреваемых средства связи, компьютеры и другие электронные устройства.

Ранее в Британии заподозрили китайские электромобили в шпионаже.