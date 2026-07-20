«Экономический бумеранг»: политолог о порследствиях «санкций Грэма» против РФ

В случае принятия Вашингтоном санкций против Москвы, разработанных покойным сенатором Линдси Грэмом, будет нанесен серьезный урон государствам, закупающим энергоресурсы у РФ. Об этом в интервью «Новости Mail» сообщил политолог, эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян.

«Прежде всего Китаю и Индии, которые не могут обойтись без российских энергоресурсов. Уже последовал ряд заявлений со стороны Индии и Китая о незаконности введения таких санкций», — отметил эксперт.

Подобные шаги американского руководства превратятся в экономический бумеранг, спровоцировав постепенный, но необратимый уход ключевых мировых держав от экономического сотрудничества с Соединенными Штатами, уверен он.

О намерении Трампа поддержать законопроект сообщил 13 июля телеканал CNN.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Он предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Сообщалось, что к нему домой выезжали экстренные службы.

Ранее Трамп призвал включить Иран в проект новых санкций против России.