В Италии заявили о высылке из России своего военного атташе

Глава МИД Таяни: из России выслали военного атташе Италии и его коллегу

Из России выслали военного атташе Италии и его коллегу. Об этом заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни в социальной сети X.

«Российская Федерация... выслала из Москвы итальянского военного атташе и его сотрудника», — написал министр.

Таяни добавил, что решение о высылке было принято в ответ на высылку из Италии двух военных атташе России.

О высылке военных атташе посольства России Таяни сообщил 9 июля. По его словам, причиной стал арест подозреваемых в шпионаже. Военным атташе предписано покинуть Италию в течение трех дней.

В этот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Риме Алексей Парамонов, комментируя высылку российских дипломатов из Италии, заявил, что Италия поставила себе целью максимально ограничить влияние России в стране.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что страна ответит на высылку двух военных атташе посольства в Риме.

Ранее в Европе рассказали о проблемах с введением новых санкций против России.