Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский встретился с военными на фоне слухов об отставке Сырского

Зеленский провел встречу с замглавы Генштаба Горбатюком
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о готовящемся увольнении главкома украинских войск Александра Сырского встретился с замглавы Генштаба Владимиром Горбатюком. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналист украинского канала ESPRESO Андрей Смолий в свою очередь заявил, что, помимо Сырского, со своей должности уйдет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

По данным местных СМИ, на сегодняшних встречах присутствовал исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара. Кроме того, Зеленский провел переговоры с командующим объединенными силами Воорженных сил Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым. В Генштабе в свою очередь уточнили, что Сырский продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с Сырским.

19 июля протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины превратились в акции с критикой украинского лидера. По информации журналистов, люди призывали Зеленского «служить Украине или уезжать», также его называют «ликвидатором Украины».

Ранее Кличко назвал большой ошибкой увольнение министра обороны Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!