Зеленский встретился с военными на фоне слухов об отставке Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о готовящемся увольнении главкома украинских войск Александра Сырского встретился с замглавы Генштаба Владимиром Горбатюком. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Журналист украинского канала ESPRESO Андрей Смолий в свою очередь заявил, что, помимо Сырского, со своей должности уйдет начальник Генштаба Андрей Гнатов.

По данным местных СМИ, на сегодняшних встречах присутствовал исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара. Кроме того, Зеленский провел переговоры с командующим объединенными силами Воорженных сил Украины (ВСУ) Михаилом Драпатым. В Генштабе в свою очередь уточнили, что Сырский продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с Сырским.

19 июля протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины превратились в акции с критикой украинского лидера. По информации журналистов, люди призывали Зеленского «служить Украине или уезжать», также его называют «ликвидатором Украины».

Ранее Кличко назвал большой ошибкой увольнение министра обороны Украины.