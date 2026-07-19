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Политика

Кличко заявил о большой ошибке Зеленского

Кличко: Зеленский совершил большую ошибку, уволив министра обороны Федорова
Alina Smutko/Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке министра обороны республики Михаила Федорова стало большой ошибкой. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Handelsblatt.

«Я был шокирован», — сказал глава города.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.

19 июля протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины превратились в акции с критикой украинского лидера. По информации журналистов, люди призывают Зеленского «служить Украине или уезжать», также его называют «ликвидатором Украины».

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг экс-главы МО Украины Федорова.

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