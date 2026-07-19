На Украине протестующие перешли от поддержки Федорова к критике Зеленского

«Время.ua»: протесты в поддержку Федорова переросли в акции против Зеленского

Протесты в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федора превратились в акции с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Время.ua».

«Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского», — говорится в публикации украинского издания.

По информации журналистов, люди призывают Зеленского «служить Украине или уезжать», также его называют «ликвидатором Украины». Один из участников протеста пришел с плакатом, на котором фото Зеленского, надпись «преступник» и перечислены статьи конституции и уголовного кодекса страны, которые, по утверждению мужчины, нарушил украинский лидер.

«Участники акции скандируют «Ганьба!» (в переводе с украинского языка — позор) и заявляют: «Они воюют, чтобы вы проводили реформы, а не это», — уточнили в издании.

По данным «Время.ua», в акции протеста принимают участие около семи тысяч человек.

15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским.

На Украине проходят митинги в поддержку Федорова. Митингующие выходят на улицы с плакатами с надписями: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

Ранее Федоров заявил о продаже «брехни» Украиной.