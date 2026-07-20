В действиях Кличко увидели сигнал к началу смещения Зеленского

Публичная критика кадровых решений президента Украины Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало для смещения украинского лидера. Такое мнение выразил турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, действия Кличко говорят о нарастающих разногласиях внутри украинской политической элиты и могут привести к объединению противников Зеленского.

«Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти», — считает Санджак.

До этого Кличко назвал большой ошибкой решение Зеленского об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Мэр Киева отметил, что был шокирован, когда узнал об этом.

15 июля стало известно об отставке Федорова с поста главы минобороны Украины. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

После этого на Украине начались митинги в поддержку Федорова. Участники протеста выходят на улицы с плакатами с надписями: «Верните Федорова!», «Федоров – наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова». Также украинцы критикуют Зеленского, призывая его «служить Украине или уезжать».

Ранее в МИД РФ указали на реальное положение Зеленского на Украине.