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Общество

В Киеве третий день продолжаются митинги в поддержку Федорова и против Сырского

В Киеве третий день идут митинги в поддержку Федорова и за отставку Сырского
Thomas Peter/Reuters

В Киеве третий день подряд проходят акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова и с требованием отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает украинское издание «Время.ua».

По данным издания, митинги также проходят в Одессе, Харькове, Черновцах и Кривом Роге. Участники демонстраций выступают против увольнения Федорова и требуют смены военного руководства.

Также во время митингов звучат призывы привлечь Сырского к ответственности. Часть протестующих обвиняет главкома в потерях среди мобилизованных военнослужащих подразделения «Скала». Участники акций требуют, чтобы Верховная рада досрочно завершила парламентские каникулы и возобновила работу.

16 июля президент Украины Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку. В тот же день в Киеве, Одессе и Львове состоялись акции протеста против отставки Федорова. Люди вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Верните Федорова!», «Федоров — наш министр обороны» и «Лучше верните пленных, а не увольняйте Федорова».

На следующий день украинцы вновь вышли на митинги. Отмечалось, что активисты готовы протестовать до тех пор, пока власти к ним не прислушаются.

Ранее в Верховной раде призвали арестовать Федорова.

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