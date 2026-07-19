Претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет, поскольку он нужен как «английская королева». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
«На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках», — сказал Мирошник, намекнув, что у Зеленского нет реальной политической власти в стране.
По его словам, главным предметом споров является то, кто будет осуществлять контроль над финансами, выделяемыми Киеву в огромных объемах.
До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщило о секретных переговорах Зеленского в резиденции под Киевом, в ходе которых в том числе обсуждалось проведение выборов. Источники утверждают, что на встрече Зеленский и представители власти обсудили якобы рост рейтинга украинского лидера. В материале сказано, что положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что он и его команда всерьез заговорили о возможности проведения выборов президента Украины уже в конце осени этого года, «пока рейтинг растет».
Срок Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако новые выборы не проводились из-за веденного в стране военного положения.
Ранее стало известно, что Залужный заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.