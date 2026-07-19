Мирошник: претендентов на роль Зеленского на Украине нет, там борются за финансы

Претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет, поскольку он нужен как «английская королева». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках», — сказал Мирошник, намекнув, что у Зеленского нет реальной политической власти в стране.

По его словам, главным предметом споров является то, кто будет осуществлять контроль над финансами, выделяемыми Киеву в огромных объемах.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщило о секретных переговорах Зеленского в резиденции под Киевом, в ходе которых в том числе обсуждалось проведение выборов. Источники утверждают, что на встрече Зеленский и представители власти обсудили якобы рост рейтинга украинского лидера. В материале сказано, что положительная динамика настолько вдохновила Зеленского, что он и его команда всерьез заговорили о возможности проведения выборов президента Украины уже в конце осени этого года, «пока рейтинг растет».

Срок Зеленского на посту президента Украины истек в мае 2024 года. Однако новые выборы не проводились из-за веденного в стране военного положения.

Ранее стало известно, что Залужный заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты.