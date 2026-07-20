Медведчук обвинил Европу в ударах Украины по России

Украина смогла наносить удары по российской территории только благодаря поддержке Европы. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По словам Медведчука, когда президент Украины Владимир Зеленский хвастается якобы достигнутым «переломом» в конфликте, связанным с наращиванием ударов по гражданским объектам на территории России, «он цинично лжет».

«Все эти удары стали возможными только тогда, когда на это масштабно начал работать ВПК Европы, и прежде всего Германии. Именно эта поддержка приводит к тому, что террористическая стратегия Киева выходит за рамки разовых атак по гражданским объектам и переходит к системной транспортно-логистической блокаде целых регионов России, включая Крым», — отметил он.

Медведчук подчеркнул, что удары по мостам, дорогам и портовой инфраструктуре Крыма «носят исключительно террористический характер и направлены на создание дефицита продовольствия, медикаментов, топлива, других товаров и продуктов».

Политик отметил, что за террористическими ударами по гражданским объектам в России, в частности, стоит «промышленная инфраструктура Германии». И сейчас в ФРГ находятся «не только тыл и производство оружия, но и центры принятия решений», считает Медведчук.

18 июля ВСУ ударили по складам Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что в результате удара по складу пострадали 25 человек, еще семь человек не выжили. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о 24 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах в связи с двумя атаками.

После атаки ВСУ в ночь на 19 июля российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и беспилотниками по Киеву и Киевской области. Минобороны РФ сообщало, что удары были нанесены по логистическим центрам.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар одной из самых массированных атак с начала конфликта.

Ранее Медведчук назвал «безумной» политику германских властей.