Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Россия ударила по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Минобороны РФ заявило об ударе по логистическим центрам в Киеве
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия нанесла массированный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило российское Минобороны.

По его данным, был поражен Киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА и логистический центр Тарасовка «Амтел Пропертис», который принимает и распределяет комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Кроме того, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области.

Утром на Украине сообщили, что по украинской столице было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По данным Telegram-канала INSIDER UA, в течение 53 минут по Киеву прилетело 40 ракет.

Ранее крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» в Киеве.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России пылят сразу четыре аллергена. Где опасность и как пережить цветение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!