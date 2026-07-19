Россия ударила по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Минобороны РФ заявило об ударе по логистическим центрам в Киеве

Россия нанесла массированный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило российское Минобороны.

По его данным, был поражен Киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА и логистический центр Тарасовка «Амтел Пропертис», который принимает и распределяет комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Кроме того, удар нанесен по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области.

Утром на Украине сообщили, что по украинской столице было запущено самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По данным Telegram-канала INSIDER UA, в течение 53 минут по Киеву прилетело 40 ракет.

Ранее крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» в Киеве.