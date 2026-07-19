Зеленский подтвердил, что ночная атака РФ на Киев стала одной из самых массированных

Зеленский: РФ совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев

Российские войска прошедшей ночью совершили одну из самых массированных баллистических атак на Киев с начала конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев. Враг выпустил более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов», — написал он.

Зеленский добавил, что всего за неделю Россия применила против Украины около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

Таким образом президент страны подтвердил данные украинских мониторинговых каналов. По информации INSIDER UA, в течение 53 минут по Киеву прилетело 40 ракет.

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по предприятиям в Киеве и Киевской области, где производят детали для крылатых ракет «Фламинго».

Ранее крупный пожар начался в районе складов «Новой почты» в Киеве.