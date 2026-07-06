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Политика

Политику властей Германии назвали «безумной»

Политик Медведчук: политика нынешнего руководства Германии преступна и безумна
Global Look Press

Политика немецких властей, которые говорят о войне с Россией, не только преступна, но и безумна. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в статье, размещенной на сайте организации.

По его словам, сегодняшняя Германия «все больше» напоминает Украину времен Майдана, так как немецкие власти проводят политику «пещерной русофобии», которая подрывает экономику страны. Медведчук отметил, что власть в ФРГ удерживает «агрессивное меньшинство», которое «всеми силами» цепляется за власть и не позволяет изменить курс страны. Политик подчеркнул, что такой курс может привести Германию, как когда-то Украину, лишь к нищете, войне и национальной катастрофе.

«Война с Россией, в которую Германию втягивают канцлер Мерц и руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, не может обойтись без использования ядерного оружия, поэтому политика нынешнего руководства Германии не просто преступна, она безумна. И в этой ситуации остается надежда на прагматичность и расчетливость немецкого народа, у которого перед глазами страшная трагедия украинцев, позволивших себя обмануть и отправить на бойню за чуждые интересы», — написал он.

В июне канцлер Германии Фридрих Мерц назвал помощь Украине и санкции против России верным способом завершить конфликт. Также в июне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что безопасность в Европе возможна лишь в противостоянии с Россией.

15 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что очень многие высказывания немецкого руководства вызывают недоумение, и оно переходит в убеждение, что «с ними надо бороться пожестче».

Ранее Медведчук рассказал, какое место террор занимает в политике Киева.

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