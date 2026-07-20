В США увидели проблему в законопроекте сенатора Грэма о санкциях против России

Американскому конгрессу нужно внести изменения в закон о санкциях против России. Об этом в статье для газеты Wall Street Journal (WSJ) написал американский эксперт по санкциям, экономической безопасности и международной торговле Питер Э. Харрелл.

Харрелл написал, что законопроект о санкциях предоставит Трампу новый юридический инструмент для повышения тарифов на 100% для стран, которые закупают наибольшие объемы российской нефти и природного газа. По его словам, сторонники законопроекта рассматривают его как «инструмент воздействия на Китай и Индию», которые являются двумя крупнейшими импортерами российской нефти. Однако многие союзники США продолжают получать «меньшие объемы» российских энергоресурсов, и среди них Европейский союз, Япония, Турция, Бразилия и Южная Корея. Харрелл подчеркнул, что «нечеткие формулировки» в законопроекте могут дать Трампу «еще более гибкий инструмент» для угроз пошлинами странам, которые ведут бизнес с Россией.

«В нынешнем виде законопроект предоставит президенту Трампу новый юридический инструмент для продолжения его разрушительных торговых войн. <…> Центральный пункт законопроекта Грэма предоставит Трампу новый инструмент для введения масштабных американских пошлин на страны, покупающие нефть или газ у России. Он почти наверняка использует этот инструмент как юридический предлог для угрозы пошлинами как друзьям, так и союзникам и противникам Америки», — отметил Харрелл.

Он назвал принятие законопроекта о санкциях против России «достойной данью уважения» сенатору Линдси Грэму. Однако Харррел подчеркнул, что эта «дань уважения» должна заключаться в давлении на Москву, а не в предоставлении Трампу нового «тарифного оружия» для использования против других стран.

Законопроект о санкциях против России, который продвигал почивший сенатор Линдси Грэм, предусматривает введение ограничений против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов — Китая, Индии и других стран. 14 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что законопроект позволит президенту США вводить против Китая и Индии таможенные пошлины до 100% за покупку российских нефти и газа.

14 июля Трамп рассказал, что законопроект находится на рассмотрении, и «есть хорошая вероятность того, что это будет сделано».

19 июля Трамп заявил, что в законопроект Грэма об антироссийских санкциях нужно включить Иран.

Ранее в США опубликовали проект санкций сенатора Грэма.