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Политика

Стало известно о последствиях для Китая и Индии в случае принятия законопроекта Грэма

WSJ: закон Грэма даст Трампу право на пошлины против КНР и Индии из-за нефти РФ
Shannon Stapleton/Reuters

Законопроект, разработанный сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США Дональду Трампу вводить против Китая и Индии таможенные пошлины в размере до 100%. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванные источники.

«Эта мера будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индии. Трамп сможет вводить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физических лиц, способствующих этим продажам энергоносителей», — сказано в статье.

Согласно информации WSJ, законопроект могут внести в конгресс Соединенных Штатов уже на текущей неделе, однако итоговое решение остается за хозяином Белого дома, подчеркивают авторы материала.

Документ, предложенный Грэмом, предусматривает введение 500-процентных пошлин для торговых партнеров России. Возможное принятие законопроекта не означает автоматического введения санкций. Этот документ предоставляет президенту США право решать, вводить санкции или нет, по своему усмотрению.

Ранее губернатор Южной Каролины Макмастер назначил на место сенатора Грэма его сестру.

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