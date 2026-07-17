В США опубликовали проект санкций сенатора Грэма

Сенатор-демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь опубликовал на своем сайте обновленный законопроект о санкциях против России и покупателей ее энергоносителей, подготовленный совместно с республиканцем Линдси Грэмом.

В тексте обновленного документа предлагается ввести санкции против президента России Владимира Путина, высшего военного и политического руководства, а также предпринимателей, государственных компаний и иностранных предприятий, которые, по мнению американской стороны, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс.

Вместо ранее обсуждавшихся 500-процентных пошлин на импорт из стран-покупателей российских энергоресурсов документ предусматривает 100-процентные тарифы в отношении пяти крупнейших закупщиков российской нефти и природного газа, а также пяти стран, которые якобы помогают России обходить западные энергетические санкции. Кроме того, сенаторы предложили ввести рестрикции против так называемого теневого флота.

17 июля инициатива Республиканской и Демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку 61 американского законодателя.

Ранее в Совфеде посчитали абсурдом разговоры в США о принятии законопроекта Грэма.