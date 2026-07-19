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США могут внести Иран в антироссийский пакет санкций

Трамп посоветовал республиканцам внести Иран в законопроект санкций против РФ
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран нужно включить в американский законопроект сенатора Линдси Грэма о санкциях против России, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России», — написал он.

По его словам, «именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти».

Обновленный законопроект о новых санкциях против России, разработанный при участии сенатора-республиканца Линдси Грэма, уже поддержал 61 член сената США, писал портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе. Одна из глав документа посвящена вторичным пошлинам для государств, закупающих российские энергоносители.

Вместо ранее предложенной единой ставки в 500% новая редакция предусматривает возможность введения тарифов до 100% при торговле с США в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа (среди них Китай и Индия), а также пяти стран, которые, по оценке Вашингтона, наиболее активно помогают обходить действующие рестрикции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Весной президент России Владимир Путин заявлял о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций.

Ранее Трамп допустил внесение «Хезболлы» в проект санкций против России.

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