В МИД Ирана пообещали США «теплый прием» в случае новой операции против республики

Жители иранского острова Харк готовы устроить американским военным «теплый прием» в случае начала наземной операции США в Иране. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Я думаю, что там много людей, которые ждут, чтобы устроить «теплый прием» [американским солдатам]», — сказал дипломат.

8 июля президент США заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. Американский лидер назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке.

Президент США также допустил захват иранского острова.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать содействие в деэскалации конфликта и установлении стабильности в Иране.

Ранее Иран получил предложение от США по прекращению огня.