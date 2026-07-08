Трамп допустил захват иранского острова

Соединенные Штаты могут захватить иранский остров Харк, который расположен в Персидском заливе и является крупнейшим нефтяным экспортным терминалом Ирана. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, трансляцию которой ведет Reuters.

«Мы можем взять под контроль остров Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — считает американский лидер.

Он также добавил, что США могут вернуть морскую блокаду Ирана, которая была введена 13 апреля и официально снята 17 июня после подписания двустороннего меморандума о взаимопонимании.

8 июля Трамп объявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми», сравнил их с раковой опухолью и допустил возобновление ударов по республике.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в Иране.

Ранее Рябков рассказал о реакции Трампа на предложения РФ по Ирану.