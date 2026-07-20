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Политика

Рубио подтвердил скорый визит Си Цзиньпина в США

Рубио: подготовка визита Си Цзиньпина в США идет, несмотря на обвинения Трампа
Evan Vucci/Pool/Reuters

Подготовка к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США в сентябре продолжается, несмотря на обвинения американского президента Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в выборы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

17 июля во время телеобращения к нации Трамп заявил, что представители «глубинного государства» в США скрывали от руководства страны и американцев информацию о масштабах предполагаемого вмешательства Китая в выборы.

«Мы ожидаем, что визит состоится в сентябре», — сказал Рубио.

Дипломат добавил, что Пекин продолжает присылать в Вашингтон своих представителей для подготовки визита.

В мае Трамп посетил Китая с официальным государственным визитом. По словам американского лидера, это был «невероятный визит», в ходе которого сторонам удалось заключить много экономических договоренностей.

Вслед за Трампом Китай посетил и президент России Владимир Путин. По итогам встречи Москва и Пекин подписали 42 документа.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп заявляет о вмешательстве Китая в выборы.

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