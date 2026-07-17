Трамп заявил, что разведка США скрывала данные о вмешательстве Китая в выборы

Трамп: глубинное государство скрывало данные об иностранном влиянии на выборы

Представители «глубинного государства» в США скрывали от руководства страны и американцев информацию о масштабах предполагаемого вмешательства Китая в выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, запись выступления которого опубликована на портале C-Span.

По словам американского лидера, сведения об этом войдут во второй пакет документов, посвященных выборам в США.

Трамп добавил, что во многих случаях представителями «глубинного государства» являются сотрудники американских разведывательных служб.

До этого американский лидер заявил, что администрация США рассекречивает данные о серьезной уязвимости американских систем голосования.

В конце июня американский президент заявил, что конгресс США должен принять законопроект Save America, предусматривающий масштабную реформу избирательной системы.

Документ, в частности, предполагает ужесточение правил регистрации избирателей и подсчета бюллетеней. Трамп также призывает практически полностью запретить голосование по почте, сохранив исключения для военнослужащих, людей с инвалидностью и тяжелобольных граждан.

Ранее Трамп придумал, как получить экстренные полномочия над выборами в США.