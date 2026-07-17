Политолог объяснил, почему Трамп заявляет о вмешательстве Китая в выборы

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай и другие страны во вмешательстве в американские избирательные процессы в попытке оправдать свой проигрыш в 2020 году, а также заранее делегитимизировать осенние выборы в конгресс. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«И Республиканская, и Демократическая партии стабильно пытаются уличить какие-то иностранные силы и спецслужбы во вмешательстве в американские выборы. Как правило, это происходит, когда одна из фракций терпит поражение: ей нужно найти объяснение своему провалу», — отметил эксперт.

Глава Белого дома, по его словам, уже готовит сторонников к тому, что причина возможной потери республиканцами большинства — не собственные ошибки, а сговор демократов с некими иностранными силами.

17 июля Трамп во время телеобращения к нации заявил, что противники США, в том числе Китай, Россия, Иран и КНДР, имеют возможность влиять на избирательную систему страны.

По словам лидера Соединенных Штатов, в течение многих лет американцев обманывали относительно безопасности избирательной инфраструктуры страны. В связи с этим опубликован ряд ранее засекреченных оценок разведывательного сообщества США и других отчетов, доказывающих, что правительство давно знало о крайней уязвимости этих машин для атак.

Ранее в США заявили об осторожности Трампа в отношении антироссийских санкций.