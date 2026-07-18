Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС

ТАСС: президент Ирана Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Индии

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

«Это подтверждено, президент [Ирана] приедет [на саммит в Нью-Дели]», — сказал собеседник агентства.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября 2026 года. Индия в этом году является председателем организации. Главной темой мероприятия станет «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития».

Еще в мае стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщал его помощник Юрий Ушаков.

В июне состоялась встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В ней от России принял участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Ранее Лавров заявил об интересе разных государств к вступлению в БРИКС.