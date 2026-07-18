Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Политика

Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС

ТАСС: президент Ирана Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС в Индии
Iran's presidential website/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский источник.

«Это подтверждено, президент [Ирана] приедет [на саммит в Нью-Дели]», — сказал собеседник агентства.

18-й саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12–13 сентября 2026 года. Индия в этом году является председателем организации. Главной темой мероприятия станет «Укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития».

Еще в мае стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщал его помощник Юрий Ушаков.

В июне состоялась встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В ней от России принял участие секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Ранее Лавров заявил об интересе разных государств к вступлению в БРИКС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!